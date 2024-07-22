В результате стрельбы в хорватском Даруваре погибли пять человек

В результате стрельбы в городе Дарувар в Хорватии погибли пять человек, еще пятеро пострадали. Об этом 22 июля сообщил MojPortal.

По предварительной информации, в дом престарелых вошел неизвестный мужчина, после чего открыл по людям стрельбу. Пять человек погибли на месте.

Изначально стрелявшему удалось скрыться, однако полиция задержала его возле кафе «Дарувар». О его мотивах не сообщается.

Ранее в этот день по меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, еще 16 человек пострадали. Телеканал WTVA сообщил, что всем погибшим было по 19 лет.