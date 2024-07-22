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Вучич: Запад ведет активную подготовку к прямому военному конфликту с Россией

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Западные государства ведут активную подготовку к военному столкновению с Россией, заявил 21 июля президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

По его словам, Запад предпочитает вести вооруженный конфликт с Россией через кого-то другого, поскольку в настоящее время он не готов к прямому противостоянию. При этом сербский президент подчеркнул, что подготовка к конфликту со стороны западных стран идет значительно быстрее, чем многим кажется.

Вучич, говоря об украинском вопросе, заявил, что не болеет ни за одну из сторон и желает перемирия. Он выразил мнение, что мир «скатывается к катастрофе», и сейчас нет ничего, что могло бы остановить это.

«Всё это подготовка к войне. Посмотрите, как формируются правительства военного времени, включая Европейскую комиссию. В России не будут разговаривать ни с кем из ЕС, потому что [в Евросоюзе] видят в России врага», — отметил президент республики.

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Ранее, 19 июля, телеканал Fox News опубликовал материал, в котором говорилось о катастрофических последствиях для всего мира в случае гипотетического вооруженного конфликта России и США. Отмечалось, что американское руководство, принимая на себя всё больше обязательств по Украине, еще сильнее втягивает себя в вероятную войну с РФ. Однако у США и НАТО нет ни промышленных возможностей для такого вооруженного столкновения, ни жизнеспособной военной стратегии, говорится в статье.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 16 июля, что НАТО мало той войны, которую альянс развязал против России руками незаконной власти в Киеве. По его словам, блок разрушил основные договоренности в сфере контроля над вооружениями, а США продолжают нагнетать конфронтацию.

Президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД России 14 июня заявил, что мир подошел недопустимо близко к точке невозврата. Он отметил, что к сегодняшнему положению дел привели эгоизм и высокомерие западных государств. Российский лидер напомнил о выходе Вашингтона из всех договоров о безопасности и подчеркнул, что Запад одержим верой в собственную безнаказанность и исключительность, а это может обернуться трагедией. Президент РФ также указал на крах евроатлантической системы безопасности.

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