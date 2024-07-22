В Т-Банке рассказали о новых методиках борьбы с мошенническими схемами

Экспериментальный проект Т-Банка «Фрод-рулетка» помогает выявлять схемы телефонного мошенничества еще до того, как они начинают становиться массовыми. Об этом рассказал в интервью «Известиям» вице-президент Т-Банка Алексей Бакланов.

«Фрод-рулетка» на раннем тестировании показала очень хорошие результаты, что она позволяет выявлять мошеннические схемы заранее, еще до того, как они начнут становиться массовыми. Это позволяет нам уже на старте появления этой схемы быть готовыми к ее нейтрализации и включать такие сценарии в нашу платформу «Защитим или вернем деньги», — пояснил Алексей Бакланов.

Проект «Фрод-рулетка» — это методика маршрутизации мошеннических телефонных звонков, которые перенаправляются на пользователей проекта, которые добровольно изъявили желание пообщаться с мошенниками, рассказал Алексей Бакланов. Пользователь знает, что общается с мошенником, и поэтому не становится жертвой обмана. К тому же, добавляют создатели «Фрод-рулетки», личный опыт противодействия помогает вырабатывать навык и правильно реагировать на подобные звонки в реальной ситуации.

По словам Алексея Бакланова, «Фрод-рулетка» показала свою эффективность во время фестиваля «Т-Двор» в Санкт-Петербурге, когда попробовать свои силы в противодействии злоумышленникам получили возможность все желающие. За 4 дня открытого доступа игроки во «Фрод-рулетку» сумели спасти не менее 4,5 млн рублей на счетах россиян. Как рассказал Бакланов, недавно сервис начали поэтапно открывать для всех желающих. «Если это удастся масштабировать, то «Фрод-рулетка» может стать эффективным инструментом, чтобы переломить ситуацию с телефонным мошенничеством — пояснил вице-президент Т-Банка.

По мнению экспертов Т-Банка, именно использование технологичных сервисов, таких, как «Фрод-рулетка», помогает банку минимизировать потери от мошенничества. Так, являясь вторым в стране банком по количеству клиентов, число которых достигает 44 млн человек, Т-Банк сумел сократить долю потерь от телефонных мошенников до 6% от общих потерь банков по стране.