Военные Вооруженных сил (ВС) России ежедневно продвигаются в населенном пункте Красногоровка. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Если говорить про Красногоровку, это следующий относительно крупный населенный пункт после Авдеевки, так стоит расценивать, освобождение которого мы ждем. <...> Но ежедневно мы видим, что освобождаются новые улицы, новые дома и противник изгоняется с территории населенного пункт», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Как отметил Пушилин, бои в населенном пункте продолжаются, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока что сопротивляются.

21 июля сообщалось, что военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» в ходе боев за Красногоровку в ДНР эвакуировали мирных жителей с линии боевого соприкосновения с ВСУ. Солдаты работали с предельной осторожностью и точностью, чтобы прикрыть собой мирное население и перевести людей в безопасное место. Однако украинские боевики атаковали мирных жителей, даже когда они выехали из города.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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