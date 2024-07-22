Суд признал законным приговор пресс-секретарю компании Meta Стоуну

Апелляционный военный суд признал законным и обоснованным приговор гражданину США, директору по коммуникациям компании Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Марку Стоуну за публичные призывы к терроризму. Это следует 22 июля из сообщения на сайте суда.

«Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в определении суда.

Таким образом, обвинительный приговор в отношении Стоуна вступил в законную силу.

Ранее, 22 апреля, 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Стоун был признан виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В ходе заседания прокурор запросил семь лет строгого режима для пресс-секретаря корпорации.

Дело в отношении американца поступило во 2-й Западный окружной военный суд 2 апреля. До этого, 12 февраля, Басманный районный суд в Москве заочно арестовал Стоуна по делу о призывах к терроризму и экстремизму. В тот день Росфинмониторинг внес фигуранта в перечень террористов и экстремистов.

МВД России в ноябре 2023 года объявило Стоуна в розыск.

В марте 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с призывами к убийствам и насилию со стороны сотрудников корпорации Meta в отношении россиян.

В ноябре того же года Минюст России внес Meta в реестр экстремистских организаций. В перечень компания внесена по решению Тверского районного суда Москвы от 21 марта и апелляционному определению судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 июня.

Корпорация Meta владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp. Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России.