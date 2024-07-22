Женщина пыталась ввезти в Россию радиоактивный вулканический песок из Индии

Жительница Москвы пыталась ввезти в Россию в багаже радиоактивный вулканический песок, ее остановили сотрудники таможенной службы аэропорта Внуково. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба ФТС.

«Инспекторы остановили 42-летнюю москвичку, прибывшую из Индии транзитом через ОАЭ, на «зеленом» коридоре. Фон ее багажа в 11 раз превысил норму, сработала система радиационного контроля «Янтарь», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как оказалось, в багаже был вулканический песок, содержащий радионуклид торий-232, ввоз которого запрещен. По словам женщины, она собрала его на побережье океана, чтобы потом сделать из него косметику.

Таможенники изъяли опасный багаж.

Ранее, 10 июля, представители таможенной службы КНР задержали мужчину, который пытался ввезти в страну в брюках свыше 100 редких живых змей. Он прошел через «зеленый» коридор, который не предусматривает декларирования провозимого багажа, но пограничники провели досмотр, в результате которого в карманах брюк пассажира обнаружили шесть холщовых мешков, в каждом из которых были змеи разных видов.