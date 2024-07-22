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Женщина пыталась ввезти в Россию радиоактивный вулканический песок из Индии

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Фото: ФТС России
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Жительница Москвы пыталась ввезти в Россию в багаже радиоактивный вулканический песок, ее остановили сотрудники таможенной службы аэропорта Внуково. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба ФТС.

«Инспекторы остановили 42-летнюю москвичку, прибывшую из Индии транзитом через ОАЭ, на «зеленом» коридоре. Фон ее багажа в 11 раз превысил норму, сработала система радиационного контроля «Янтарь», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как оказалось, в багаже был вулканический песок, содержащий радионуклид торий-232, ввоз которого запрещен. По словам женщины, она собрала его на побережье океана, чтобы потом сделать из него косметику.

Таможенники изъяли опасный багаж.

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Ранее, 10 июля, представители таможенной службы КНР задержали мужчину, который пытался ввезти в страну в брюках свыше 100 редких живых змей. Он прошел через «зеленый» коридор, который не предусматривает декларирования провозимого багажа, но пограничники провели досмотр, в результате которого в карманах брюк пассажира обнаружили шесть холщовых мешков, в каждом из которых были змеи разных видов.

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