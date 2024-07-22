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Суд в Красноярске приговорил мужчину к 13 годам колонии за убийства двух девушек

СК: красноярец осужден на 13 лет колонии за убийства двух девушек в 2000 году
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Фото: пресс-служба СК РФ
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Суд в Красноярске приговорил 42-летнего местного жителя к 13 годам колонии за убийства двух девушек, совершенные в 2000 году. Об этом 22 июля сообщил Telegram-канал Следственного комитета (СК) России.

Преступление было совершено в июне 2000 года в городе Кодинске. Тогда две 16-летние подружки пришли в гараж к 19-летнему знакомому. Они попросили его вернуть долг в сумме 800 рублей. Однако мужчина убил девушек ударами кувалдой по голове.

После этого осужденный сбросил тела девушек в глубокую яму, расположенную рядом с гаражом, и скрылся.

С заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетней дочери и ее подруги обратилась мать одной из пропавших. Однако преступление оставалось нераскрытым долгое время.

В ходе повторного изучения материалов уголовного дела были получены данные о том, что девушки стали жертвами преступления и к их гибели причастен 42-летний мужчина, ранее проживавший в Кодинске.

«24 марта 2023 года он был задержан в Красноярске. В ходе допроса он признался в совершенных убийствах и показал место, где сокрыл тела», — уточнили в СК.

Останки убитых подруг обнаружили в яме на глубине 5,5 м. Там же находились их личные вещи.

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Ранее в июле сообщалось, что в Красноярском крае раскрыли убийство девушки, совершенное 21 год назад в Эвенкийском районе. В июле 2003 года в полицию о безвестном исчезновении своей 17-летней дочери сообщила жительница поселка Тура. Было возбуждено уголовное дело, однако установить местонахождение девушки и причастное к ее исчезновению лицо удалось только сейчас.

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