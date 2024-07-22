На Украине полиция опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Фарион

Предполагаемый убийца бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион объявлен в розыск, сообщается 21 июля в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Ведомство опубликовало ориентировку на вероятного преступника.

«Правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион», — говорится в сообщении.

На опубликованном снимке — молодой человек худощавого телосложения, которому на вид около 20 лет. Среди особых примет также указан его рост — 170–180 см. В момент преступления он был в красной футболке, панаме и красных перчатках.

Нацполиция призвала не принимать мер по самостоятельному задержанию разыскиваемого или похожего на него лица.

Покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове на западе Украины. Позднее она скончалась в больнице. Сообщалось, что в экс-депутата стрелял мужчина, который больше недели выслеживал ее во дворе, он был в перчатках и использовал оружие без глушителя.

Украинская полиция 20 июля переквалифицировала дело о нападении на Фарион в убийство. Отмечалось, что правоохранители делают всё необходимое, чтобы выяснить, кто напал на экс-депутата, и задержать злоумышленника. Тогда же в МВД Украины объяснили отключение камер во время убийства Фарион отсутствием электричества. При этом там указали, что некоторые камеры всё же работали.

Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что следствие рассматривает две версии — убийство из личной неприязни или из-за общественно-политической деятельности Фарион. Не исключается, что преступление было заказным.

Фарион известна своими резкими высказываниями в адрес русскоговорящих жителей Украины. Так, еще до начала острой фазы конфликта на Украине, в 2018 году, она призывала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему. В 2019-м в эфире телеканала IНТБ она заявила, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами».

Помимо этого, экс-депутат несколько раз призывала применять насилие против детей, которые говорят по-русски. 4 января 2023 года она рассказала в эфире украинского телеканала НТА, что приучает своего трехлетнего внука избивать в детском саду русскоязычных детей.

Позже, 29 октября 2023 года, Фарион заявила, что нужно утилизировать жителей Украины, которые говорят на русском языке и не хотят переходить на украинский.