В Москве увеличили интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии метро

На Замоскворецкой линии метро Москвы увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в Telegram-канале дептранса города.

«На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в публикации.

В пресс-службе позже добавили, что движение на линии в графике.

Ранее, 26 мая, сообщалось, что пассажир метро Москвы погиб после падения на рельсы на Солнцевской линии. По информации источника «Известий», трагедия случилась на станции «Новопеределкино».