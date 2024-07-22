Два человека погибли при съезде машины в реку в Якутии
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту съезда автомобиля с моста в реку Эмельджак. Два человека погибли в результате ДТП.
Инцидент произошел 15 июля в Алданском районе. Водитель автомобиля «ВАЗ» совершил выезд на деревянный мост, который находится в аварийном состоянии. Конструкция не выдержала, и машина опрокинулась в реку.
Смертельные травмы получили мужчина 1979 года рождения и женщина 1993 года рождения, которые находились на пассажирских местах. Об этом пишет ИА YakutiaMedia. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Расследование находится на контроле прокуратуры.
19 июля в Ростовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на обходе города Волгодонска. Четыре человека погибли.