Высокую пожарную опасность спрогнозировали в Магаданской области
В ближайшие дни в нескольких муниципалитетах Магаданской области ожидается высокая пожарная опасность. Спасатели распространили экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.
Неблагоприятные погодные условия с 23 по 25 июля ожидаются в Омсукчанском, Северо-Эвенском и Среднеканском муниципальных округах. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.
20 июля высокая пожарная опасность была зарегистрирована на метеостанции Лабазная и в поселке Омсукчан.
На прошлой неделе количество лесных пожаров значительно сократилось в Забайкальском крае и составило до 25 возгораний в день. Ранее фиксировалось до 160–170 возгораний.