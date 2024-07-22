Жители Сахалина отдали мошенникам больше 4,5 млн рублей за выходные

За минувшие выходные жители Сахалина лишились из-за мошенников больше 4,5 млн рублей. По каждому факту возбуждено уголовное дело.

В двух случаях злоумышленники представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и портала «Госуслуги». Они предлагали произвести индексацию пенсии. 47-летний мужчина лишился почти 1,84 млн рублей, 52-летняя женщина перевела на посторонние счета свыше 2,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

По словам 21-летней девушки, ей пришло предложение познакомиться с молодым человеком через мессенджер. Собеседник попросил посощи для «вывода средств с криптобиржи». Пострадавшая лишилась 68,9 тыс. рублей.

С 68-летней женщиной мошенник связался от имени полиции. Он убедил потерпевшую, что на ее имя по доверенности якобы оформлен кредит. Сахалинка согласилась оформить собственный кредит и перевела на посторонний счет 90 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жертвой телефонных мошенников стала пенсионерка из Москвы. 67-летняя женщина оформила два кредита, а также продала квартиру. Ущерб составил 15,6 млн рублей.