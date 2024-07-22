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Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом в президенты США

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Вице-президент США Камала Харрис заявила 21 июля, что намерена добиться выдвижения кандидатом на пост американского главы государства от Демократической партии и пообещала приложить все усилия, чтобы одержать победу над экс-президентом страны Дональдом Трампом. Ее слова передает CNN.

Она указала, что поддержка ее кандидатуры американским лидером Джо Байденом является для нее большой честью.

«[Клянусь] сделать всё, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию и нашу нацию и победить Дональда Трампа и его экстремальную программу «Проект 2025», — подчеркнула Харрис, назвав отказ Байдена от президентской гонки «бескорыстным и патриотическим» поступком.

Тем временем в федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении вице-президента США кандидатом на пост главы государства. В документе отмечается, что на данный момент в заявления кандидатов вносятся соответствующие изменения. Предвыборный штаб Байдена официально переименовали в «Харрис в президенты».

Независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший для избежания обвинений в фальсификации процесса выбора кандидатуры призвал открыто избрать нового кандидата.

Байден вышел из президентской гонки. Что это значит

Байден 21 июля отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата от демократов. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Однако позднее сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.

Харрис получила большую поддержку после такого заявления. На выдвижение кандидатом на президентских выборах ее поддержали бывший президент, американский лидер Билл Клинтон и его супруга, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон. Штаб вице-президента собрал более $55 млн пожертвований после выхода Байдена из предвыборной гонки.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» высказался о вероятном участии Харрис в президентском состязании так: вице-президенту вовсе не нужна эта предвыборная гонка, так как в случае вероятного проигрыша она может поставить под сомнение губернаторство Харрис в штате Калифорния. Также политолог заявил, что вероятной причиной ухода Байдена с поста являются проблемы со здоровьем.

Такое же мнение выразил и юрист, политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания и республиканец Брюс Маркс. В беседе с «Известиями» в качестве возможных причин решения Байдена он назвал физические и ментальные проблемы президента. Однако в отличие от Солонникова Маркс также предположил, что новым кандидатом от Демократической партии США станет Камала Харрис.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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