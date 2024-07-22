Ребенок выпал из окна на четвертом этаже дома во Владивостоке
Во Владивостоке двухлетний ребенок госпитализирован после падения из окна многоэтажного дома. Мальчик забрался на подоконник по неосторожности.
По данным ИА PrimaMedia, в момент происшествия в квартире с малышом находился его отец. Мужчина построил лестницу к подоконнику из подушек, однако забыл закрыть окно. Мальчик упал с высоты четвертого этажа.
Падение существенно смягчили уличные вешала для сушки белья и газон. К моменту прибытия медиков отец забрал ребенка обратно в квартиру. Врачи осмотрели пострадавшего, провели шинирование и доставили его в реанимационное отделение.
В Красноярском крае на прошлой неделе трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже в Шарыпово. По данным полиции, мальчик играл в комнате, в которой было распахнуто окно, а его мама периодически заходила проверить. Оставшись без надзора, ребенок забрался на подоконник и упал. Пострадавший был госпитализирован.