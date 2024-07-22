Число отравившихся детей в санатории «Магистраль» выросло до 39

Количество отравившихся в санатории «Магистраль» в Кемеровской области детей выросло до 39. Об этом 22 июля сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

«За ночь количество отравившихся детей возросло до 39. Также обратился за помощью один взрослый», — сообщил собеседник агентства.

Массовое отравление детей произошло в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области накануне. Тогда 25 детей обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции.

На следующий день СК РФ России сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Отмечалось, что главе ведомства Александру Бастрыкину будет представлен доклад по ходу расследования уголовного дела о массовом отравлении.