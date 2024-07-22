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Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Астраханской областью

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников над Астраханской областью. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что попытка атаки противника пресечена около 7:00 мск.

Ранее в этот день об успешном отражении атаки беспилотников над северной частью Астраханской области сообщал губернатор региона Игорь Бабушкин. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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Также утром в понедельник Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ, больше половины из них сбито над Ростовской областью. Об уничтожении дронов за ночь сообщали в Воронежской, Смоленской, Белгородской областях и пригороде Туапсе, где мужчина пострадал от атаки БПЛА.

Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны боевиков.

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