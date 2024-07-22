Губернатор сообщил об успешном отражении атаки БПЛА на севере Астраханской области
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- Губернатор сообщил об успешном отражении атаки БПЛА на севере Астраханской области
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в понедельник, 22 июля, сообщил об успешном отражении атаки беспилотников над северной частью области.
«Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот же день воздушная тревога объявлялась в Ахтубинском районе Астраханской области.
Утром в понедельник Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ, больше половины из них сбито над Ростовской областью. Об уничтожении дронов за ночь сообщали в Воронежской, Смоленской, Белгородской областях и пригороде Туапсе, где мужчина пострадал от атаки БПЛА.
Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны боевиков.