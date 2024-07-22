Средства ПВО за ночь уничтожили 75 беспилотников над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами России, больше половины из них сбиты над Ростовской областью. Об этом 22 июля сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены сорок семь БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также семнадцать БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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