Глава Воронежской области сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Воронежской областью. Об этом 22 июля сообщил глава региона Александр Гусев.
«Минувшей ночью над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Гусев указал, что по предварительной информации в результате атаки нет пострадавших и разрушений.
Новость дополняется