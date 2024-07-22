США уничтожили четыре беспилотных надводных судна хуситов в Красном море

Военные США уничтожили четыре беспилотных надводных судна йеменских хуситов в Красном море. Об этом 21 июля сообщили в центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM).

«За последние 24 часа силы Центрального командования США (US CENTCOM) успешно уничтожили четыре поддерживаемых Ираном беспилотных надводных судна (USV) хуситов в Красном море», — говорится в сообщении командования в соцсети X (бывш. Twitter)

Как указали в CENTCOM, суда хуситов представляют «непосредственную угрозу» США и коалиции, а также торговым судам в регионе.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» за сутки провели операции суммарно против трех судов в Красном и Средиземном морях, одна из них велась совместно с иракскими шиитскими группировками. До этого, 12 июля, движение дважды атаковало танкер Chrysalis в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб. По словам Сариа, судно нарушило запрет на заход в порты оккупированной Палестины.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.