В США назвали причиной поддержки Харрис Байденом финансовый вопрос

Лидер США Джо Байден поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис на пост кандидата главы государства, чтобы сохранить миллионы долларов, которые собрал его предвыборный штаб. Об этом 22 июля сообщила «РИА Новости» кандидат в конгресс от Республиканской партии Кэтлин Уинн.

«Я думаю, что его поддержка Харрис... Я слышала, что это скорее финансовый вопрос. Они собрали миллионы долларов, поэтому Харрис должна остаться в бюллетенях», — заявила она.

Уинн также выразила сомнение по поводу того, каким образом Харрис удастся «отделиться от человека», под началом которого она работала. Республиканка также отметила, что сейчас американцы хотят вернуть стабильность в США.

Джо Байден 21 июля отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Однако позднее сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.

В этот день вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Отмечается, что данное заявление было сделано со стороны предвыборного штаба Байдена – Харрис, а не Белого дома.

Харрис получила очень много поддержки после такого заявления. На выдвижение кандидатом на президентских выборах ее поддержали бывший президент, американский лидер Билл Клинтон и его супруга, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон. Отмечается, что чета Клинтон готова «делать всё возможное, чтобы поддержать ее». Тогда же поступило сообщение и о том, что уже больше дюжины сенаторов-демократов высказались в поддержку вице-президента Харрис в качестве нового кандидата в президенты от Демократической партии.

Однако губернатор Флориды республиканец Рон Десантис сравнил ситуацию в стане Демократической партии США после решения президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки с обстановкой на печально известном лайнере «Титаник».

Позднее сообщалось о том, что в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента. В нем также отмечается, что на данный момент в заявления кандидатов на пост президента вносятся соответствующие изменения. Газета Politico сообщила, что штаб Харрис уже собрал более $55 млн пожертвований после выхода Байдена из гонки.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.