Пропавшего экс-председателя Нижегородского облсуда нашли мертвым в лесу
Бывшего председателя Нижегородского областного суда Валерия Воробьева нашли мертвым. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил портал «В городе N» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону.
Отмечается, что 19 июля 86-летний Воробьев с женой отправились в лес в деревне Теряево Богородского округа, с тех пор супругов никто не видел.
На следующий день, 20 июля, начались поиски пропавших людей, в операции принимали участие сотрудники полиции и волонтеры. В результате на одном из участков местности обнаружили мертвого бывшего председателя облсуда, а на другом — его жену, она жива.
Ранее, 14 июня, сообщалось, что в Санкт-Петербурге во время рыбалки в Финском заливе пропал бывший глава муниципалитета Красное Село 77-летний Николай Колошинский. Как отметила его жена Людмила, он в лодке переплывал с городской территории на морскую территорию под мостом. Очевидец заметил, как лодка выплыла из-под моста без Колошинского. 16 июня стало известно, что тело бывшего чиновника нашли.