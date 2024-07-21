В Рязани тушат пожар на площади 1 тыс. кв. м
Пожар площадью 1 тыс. кв. м тушат в Рязани. Об этом сообщает 21 июля МЧС региона.
Уточняется, что возгорание произошло на улице Связи. Сообщение о пожаре поступило в 17:16.
«По предварительной информации, горит макулатура на площади около 1 тыс. кв. м», — проинформировали в Telegram-канале ведомства.
По информации МЧС, в тушении пожара задействовано десять единиц техники. На месте происшествия работает 31 специалист.
На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Ранее, 20 июля, в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар на мебельном производстве. Площадь возгорания составляла 1,2 тыс. кв. м. На месте работали 79 специалистов и 18 единиц техники. Специалисты ликвидировали пожар 21 июля.