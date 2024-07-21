Эрдоган сообщил о заказе западными странами у Турции беспилотников
Несколько стран Европейского союза (ЕС) заказали у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«В частности, западные страны сейчас осуществляют один заказ за другим на наши беспилотные летательные аппараты», — приводит его слова портал Artı Gerçek.
Эрдоган не стал перечислять эти государства. Как отметил президент Турции, страна создала свой собственный спутник и отправила его в космос, на данный момент строит самолет.
Ранее, 16 июля, сообщалось, что чешская фирма SELLIER & BELLOT подписала с Украиной соглашение о строительстве в стране предприятия по производству штурмовых винтовок и боеприпасов. Премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что сотрудничество между государствами тесное, а экспорт на украинскую территорию увеличился на 25%.