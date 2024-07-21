При обстреле ВСУ Херсонской области одна женщина погибла и две пострадали
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Херсонской области, в результате которого погибла женщина. Об этом 21 июля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Нападению со стороны киевских террористов подверглись населенные пункты в Голопристанском и Алешкинском округах», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что женщина погибла при попадании ракеты в дом в селе Черноморском. Еще одна мирная жительница пострадала. Кроме этого дрон ВСУ атаковал село Костогрызово, где получила осколочные ранения ног еще одна женщина.
Сальдо добавил, что ее госпитализировали.
Ранее в этот день российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты ATACMS над регионом при попытке ВСУ атаковать Крым.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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