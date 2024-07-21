В стационарах лечение после отравления продолжают 11 пациентов с ботулизмом

В регионах РФ в стационарах продолжают лечение 11 пациентов с ботулизмом, восемь из них находятся в реанимации и отделении интенсивной терапии. Об этом 21 июня рассказали в пресс-службе Минздрава России.

«Одиннадцать человек с ботулизмом всё еще находятся на лечении в стационарах, восемь из них — в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо на искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

Роспотребнадзор 15 июня начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Ведомство определило, какие компании занимались производством и поставками некачественной продукции, и изъяло ее в количестве почти 200 т. Более 60 т из этой массы было конфисковано в Москве. Глава ведомства Анна Попова рассказала, что общее число заразившихся ботулизмом составило 417 человек в нескольких регионах России, двое скончались.

Все пострадавшие ели салат «Лобио» от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

18 июня «Известия» показали кадры с предприятия «Савон-К» в подмосковной Балашихе, где производилась красная фасоль для салатов, которыми отравились люди. Оказалось, что сырье там хранится в антисанитарных условиях, а само предприятие находится рядом со свалкой.

19 июня были задержаны руководитель компании — производителя фасоли ООО «Савон-К» Владимир Шин, повар «Савон-К» Карим Норматов, гендиректор «Локалкитчен» Антон Лозин и руководитель отдела контроля качества этой компании Елена Машкова. На следующий день Норматова взяли под стражу до 15 августа, а остальные фигуранты были отправлены под домашний арест. Шин также обвиняется в организации незаконной миграции в рамках дела по п. «б» ч. 2 ст. 322.1 («Организация незаконной миграции»).