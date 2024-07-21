В Киеве трос с человеком оборвался на аттракционе над Днепром
В Киеве над Днепром оборвался трос канатной дороги с человеком. Об этом сообщается 21 июля на официальным портале города.
В результате происшествия девушка, которая находилась на аттракционе, упала в реку. По предварительным данным, она погибла. В настоящее время ее тело ищут водолазы. Также на воду спустили надувные лодки и катера.
Уточняется, что после того, как трос от зиплайна оказался в воде, несколько мужчин пытались его вытащить.
Городские власти потребовали установить контроль за деятельностью компании — оператора аттракционов, в результате которой произошел инцидент.
17 апреля сообщалось, что четыре человека выпали с аттракциона «Веселые горки» в парке отдыха в городе Термезе на юге Узбекистана. В генпрокуратуре страны сообщили, что среди пострадавших два подростка. Отмечается, что аттракцион не прошел предсезонных испытаний и не получал разрешения на эксплуатацию.