Пенсионерка в Москве лишилась 15,6 млн рублей из-за мошенников

Пенсионерка из Москвы стала жертвой телефонных аферистов, в результате чего женщина осталась без квартиры и денег, взятых в кредит. Об этом сообщает 21 июля прокуратура столицы.

«Пенсионерке позвонил «следователь», который рассказал о взломе ее личного кабинета на портале госуслуг, а затем «переключил» ее на лжесотрудник финансовой организации», — проинформировали в Telegram-канале ведомства.

В ходе разговора женщина 67 лет оформила два кредита, затем отправила полученную сумму и свои сбережения обманщикам. Кроме того, пенсионерка продала свое жилье и отдала вырученные деньги «криминальному курьеру», назвавшему ей кодовое слово.

Общий ущерб составил более 15,6 млн рублей.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают лиц, совершивших данное преступление. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Оно находится на контроле в Таганской межрайонной прокуратуре.

Ранее, 9 июня, 75-летний пенсионер из Санкт-Петербурга перевел мошенникам почти 9 млн рублей. Мужчина получил сообщение от имени бывшего руководителя, который рассказывал «якобы о проверке ФСБ по поводу утечки персональных данных». Затем ему поступил звонок от «сотрудника ФСБ». Пенсионер перевел 8,9 млн рублей на «безопасный счет», воспользовавшись разными банкоматами. Спустя неделю он вычислил обман и обратился в полицию.