Бомбардировщики США провели тренировочный полет над Финляндией

Два бомбардировщика США B-52 Stratofortress совершили тренировочный полет в воздушном пространстве Финляндии. Об этом пресс-служба финских сил обороны страны сообщила 21 июля.

«Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в рамках учений в воскресенье, 21 июля 2024 года. В полете также участвовали два американских самолета-заправщика KC-135 и один американский самолет-заправщик KC-46. Рейс направлялся на юг из Норвегии над Лапландией», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там указали, что такие воздушные операции — часть совместной подготовки стран-союзников, которая развивает сотрудничество. Отмечается, что полет американских бомбардировщиков был выполнен в соответствии с национальными законами и правилами Финляндии.

Ранее, 7 июля, доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал вступление Финляндии в НАТО глупейшим решением властей, потому что страна находится на границе альянса и может стать мишенью в случае какого-либо конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 апреля обратила внимание, что учения блока в Финляндии в непосредственной близости от границ с РФ носят провокационный характер и являются частью гибридной войны Запада против Москвы.

До этого, 9 апреля, газета Iltalehti сообщила, что в финском городе Миккели, в 140 км от границы с Россией, могут создать базу сухопутных войск НАТО. На следующий день генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поддержал предложение Хельсинки разместить у границ России командную структуру блока.

Президент России Владимир Путин еще в марте заявил, что после вступления Финляндии в НАТО у ее границ появятся войска РФ и системы поражения. Глава государства отметил, что до интеграции Хельсинки в альянс между двумя странами были идеальные отношения и решение финских властей присоединиться к НАТО бессмысленно.