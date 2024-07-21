Омбудсмен Ярославская взяла под контроль инцидент с брошенными в квартире детьми
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила 21 июля, что взяла под контроль ситуацию, связанную с двумя детьми, которых мать бросила одних в квартире.
«Ситуация на контроле столичной прокуратуры и моем личном контроле», — говорится в публикации в Telegram-канале.
На данный момент дети находятся под присмотром специалистов в семейном центре. Им окажут необходимую помощь.
В отношении матери проводится проверка.
Ранее, 20 июля, в Москве в квартире жилого дома по улице Святоозерской обнаружили двоих детей двух и четырех лет без присмотра. Они стояли у окна и просили их накормить. В ходе обследования жилищно-бытовых условий правоохранительные органы установили, что порядок в помещении не поддерживается. Позже в пресс-службе московского главка МВД сообщили, что сотрудники правоохранительных органов доставили в территориальный отдел полиции мать, бросившую в квартире двоих детей.