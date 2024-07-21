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Эрдоган сообщил о попытках Запада отстранить Венгрию от председательства в ЕС

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Страны — члены Европейского союза (ЕС) создают план по отстранению Венгрии от председательства в объединении. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.

«Теперь они просчитывают, как отстранить Венгрию от ротационного председательства в ЕС», — приводит его слова газета Habertürk.

Турецкий лидер напомнил, что встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях саммита Североатлантического альянса, который проходил в Вашингтоне 9–11 июля. После этого венгерский премьер поужинал с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Из-за этого на следующий день в Евросоюзе Орбана начали критиковать, указал Эрдоган.

«Они говорили: «Он сказал то, он сказал это, мы не согласны с тем, что сказал Виктор, то, что он сказал, — это не то, что нужно». Господин Орбан ездил в Москву, его критиковали. Он поехал в Китай, и его критиковали точно так же», — продолжил президент Турции.

Как отметил глава государства, Анкара внимательно следит за происходящим.

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Венгрия начала свое председательство в ЕС 1 июля. После этого Орбан посетил Россию и Украину, а также Китай с целью обсудить способы урегулирования кризиса на Украине. В частности, 5 июля премьер Венгрии с делегацией посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС раскритиковали поездку главы венгерского правительства в РФ. 15 июля стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. Кроме того, ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время венгерского председательства.

В тот же день газета Politico сообщала, что министры иностранных дел ЕС намерены бойкотировать встречу глав МИД в Будапеште в конце августа, отправившись на подобное мероприятие, организованное главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 19 июля назвал детсадовской попытку главы дипломатии Евросоюза инициировать такой бойкот.

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