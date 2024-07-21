Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Макеевке

В Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме, пострадали три человека. Об этом 21 июля в своем Telegram-канале сообщила администрация городского округа Макеевка.

«В результате повреждены конструктивные элементы жилого дома. Причины происшествия выясняются. По предварительным данным, пострадали три человека», — говорится в сообщении.

Все раненые госпитализированы.

Первый заместитель руководителя управы Центрально-Городского внутригородского района Инна Кисенко рассказала, что в качестве вероятной причины случившегося рассматривался взрыв бытового газа, но эта версия не подтвердилась. Она добавила, что комиссия тщательно обследует дом, чтобы принять решение, можно ли его восстановить. Жителей сейчас эвакуировали и предупредили, что в квартиры и подъезды пока заходить нельзя.

На кадрах «Известий» видно, что во многих окнах при взрыве выбило стекла. На траве у стен разбросаны обломки и вещи, которые вынесло из дома взрывной волной. Очевидица инцидента Валентина рассказала, что слышала сильный грохот при взрыве. На месте работают представители Следственного комитета (СК) России.

Ранее, 15 июля, в Чечне произошел взрыв газовых баллонов на строительной площадке в Чечне. Пять человек погибли, 26 пострадали. Обломки после взрыва долетели до прилегающей к стройке дороги, на самой площадке возникло возгорание.