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Армия РФ за сутки сбила в зоне спецоперации вертолет Ми-8 и 40 дронов ВСУ

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) России за сутки сбили в зоне проведения специальной операции вертолет Ми-8 и 40 беспилотников, которые принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 21 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении министерства.

Также уничтожены пусковая установка HIMARS и склад с 400 т боеприпасов ВСУ. Российские военные нанесли поражение цехам предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, личному составу и военной технике ВСУ в 133 районах проведения спецоперации.

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Ранее в этот день в российском военном ведомстве рассказали, что расчеты «Искандер-М» нанесли удар по двум эшелонам с живой силой и техникой мехбригады ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате украинская армия потеряла до 240 военнослужащих и 60 единиц различной военной техники, в том числе иностранного производства.

Тогда же в Минобороны рассказали, что бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск взяли в плен группу украинских боевиков во время штурма Красногоровки в ДНР. Российские военные в городе зачищают огневые позиции ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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