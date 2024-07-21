Хуситы нанесли удар по Израилю и американскому судну Pumba

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» ударили по целям в Эйлате на юге Израиля и атаковали американское судно Pumba в Красном море. Об этом 21 июля заявил представитель движения Яхья Сариа в Telegram-канале.

«Ракетные подразделения йеменских Вооруженных сил выполнили <…> операцию, в ходе которой нанесли удары по важным целям в районе Умм-ар-Рашраша (арабское название Эйлата. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Сариа уточнил, что судно США было атаковано с помощью дронов и баллистических ракет. По его словам, в ходе операции оно было поражено. Атаки были выполнены в ответ на агрессию Израиля, США и Великобритании, отмечается в заявлении.

Накануне, 20 июля, порт Ходейда в Йемене подвергся мощным бомбардировкам со стороны Израиля. В результате атаки вспыхнули крупные пожары. Отмечалось, что для налета на порт йеменского города было задействовано не менее 12 самолетов ВВС Израиля. Позднее стало известно, что в результате израильского удара по Ходейде три человека погибли, еще 87 пострадали.

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал очевидным значение удара по Йемену. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна готова защищать себя любыми средствами.

В ответ на это йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили, что намерены ответить Израилю за авиаудары по порту Ходейда. Они осудили удары по гражданским объектам в Ходейде, которые «привели к росту числа жертв и раненых» среди мирного населения.

Политолог Мовсес Газарян, комментируя ситуацию в разговоре с «Известиями», указал, что израильский удар по порту Ходейда в Йемене можно трактовать как новый виток развития конфликта на Ближнем Востоке.

В ноябре прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.