Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 21 июля уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Попытка атаки пресечена около 10:20 мск.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что за ночь средства ПВО сбили пять украинских дронов в акватории Черного моря. Тогда же были уничтожены три беспилотника ВСУ над Белгородской областью.

Кроме того, боевики ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS. Две такие были сбиты.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.