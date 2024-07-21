ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты ATACMS Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Херсонской областью. Об этом 21 июля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью. Враг пытался атаковать Крым. Осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, жертв и пострадавших нет», — написал губернатор.

Он добавил, что не зафиксировано разрушений или повреждений инфраструктуры, и российские военные успешно сорвали замысел противника.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что за ночь средства ПВО сбили пять украинских дронов в акватории Черного моря. Тогда же были уничтожены три беспилотника ВСУ над Белгородской областью.

До этого, 19 июля, в российском военном ведомстве сообщили, что над территорией Крыма сбиты пять украинских дронов. В то же время были уничтожены еще 14 беспилотников над другими регионами РФ.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.