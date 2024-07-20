Прокуратура взяла на контроль восстановление электроснабжения в Краснодаре

Прокуратура Краснодарского края проконтролирует вопросы по восстановлению электроснабжения в Прикубанском округе города. Об этом сообщили 20 июля в Telegram-канале ведомства.

«Установлено, что отключение электроэнергии обусловлено аварией на электрической сети», — говорится в публикации.

На данный момент на месте происшествия находятся работники территориальных прокуратур.

В этот же день мэр Краснодара Евгений Наумов прибыл на улицу Краеведа Соловьева, жители которой остались без света и воды из-за аварии в системе электроснабжения. Он пообещал находиться там до решения проблемы.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что уже неделю в городе наблюдается аномальная жара. Была отмечена колоссальная нагрузка на энергосистему.

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщил, что энергопотребление на юге России 16 июля впервые в истории превысило зимние максимумы. Случившееся означает, что сейчас энергосистема в регионе находится на предельных возможностях. По этой причине в настоящий момент минимизируются объемы технологических работ, которые традиционно проводят в летний период при подготовке к зимним максимумам.

В этот же день в Минэнерго сообщали, что причиной отключения электричества стал сбой в работе Ростовской АЭС. Энергоблок № 1 был отключен из-за срабатывания защиты генератора, остальные продолжили штатную работу. В свою очередь, эксперты полагают, что авария могла случиться из-за аномальной жары. Проблема затронула жителей Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и Севастополя. Частично обесточено и несколько населенных пунктов в Дагестане.