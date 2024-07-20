В Польше в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали девять украинцев

Девять граждан Украины пострадали при столкновении автобуса и грузовика на трассе в Польше. Об этом сообщает 20 июля издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Уточняется, что авария произошла недалеко от границы с Германией. Автобус «протаранил грузовик и перевернулся». В результате ДТП пострадали девять человек.

«Пять из них в тяжелом состоянии, среди них дети», — говорится в публикации.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Известно, что водитель был трезв.

Ранее, 13 июля, автобус с туристами попал в ДТП в районе Ула в турецкой провинции Мугла. Предположительно, из-за отказа тормозов общественный транспорт врезался в автомобиль на обочине дороги, а затем в каменный забор у рядом стоящего дома. В результате ДТП пострадало «множество людей», им была оказана медицинская помощь. Откуда именно были туристы, не сообщается.