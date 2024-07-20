Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до пяти
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- Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до пяти
Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до пяти человек. Об этом 20 июля сообщили в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета России (СУ СК РФ) по региону.
«Нашли тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции», — говорится в публикации.
На данный момент поисково-спасательные работы завершены.
Выброс газовоздушной смеси произошел 6 июля во время сварочных работ. Тела начальника смены и электрогазосварщика обнаружили в первые часы после инцидента. СК возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ»).
7 июля стало известно, что при ЧП разрушилась электроподстанция, обеспечивавшая работу предприятия. Еще двух погибших извлекли из-под завалов 11 и 13 июля.
18 июля правоохранительные органы задержали подозреваемого по делу о нарушении правил безопасности при ведении работ на канализационно-насосной станции, в результате чего погибли люди. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 сентября.