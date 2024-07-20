В МИДе указали на превращение севера Норвегии в форпост НАТО у границ России

Превращение севера Норвегии, граничащего с Россией, в вооруженную заставу НАТО не улучшит безопасность Осло, а только усилит напряженность в регионе. Об этом 20 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте министерства.

«Мы неоднократно <....> отмечали постепенное превращение северных регионов Норвегии, прилегающих к российско-норвежской границе, в хорошо вооруженный и укрепленный форпост Североатлантического альянса», — сказала Захарова.

Так она прокомментировала инициативу Вооруженных сил Норвегии ослабить ограничения на иностранную военную деятельность на территории страны вблизи границы с Россией. В частности, предлагается «отодвинуть» границу этих рестрикций на восток, и тогда Североатлантический альянс сможет проводить учения на 65 км ближе к территории РФ.

Захарова отметила, что Осло усиливает тренировки с блоком, продолжая при этом заявлять о своей приверженности поддержанию региональной стабильности. На самом деле деятельность государства и альянса лишь приводит к эскалации напряженности в регионе.

По ее словам, инициатива об ослаблении ограничений уже получила поддержку властей Норвегии, потому что жители северных регионов этой страны якобы не чувствуют себя в безопасности.

Представитель МИД России подчеркнула, что Москва никоим образом не угрожает Осло, и это понимают жители приграничного региона Восточный Финнмарк, территорию которого Красная армия во время Второй мировой войны освобождала от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее, 20 июня, норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре после встреч со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и финским президентом Александером Стуббом рассказал, что три государства договорились создать военно-транспортный коридор, проходящий через их северные территории. Он нужен, чтобы сократить время переброски войск и вооружений из норвежских портов через Швецию и Финляндию.

До этого, 27 апреля, Захарова назвала элементами гибридной войны риторику НАТО и тренировки блока вблизи границ России, в том числе на территории Норвегии и Финляндии. Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москву пытаются втянуть в гонку вооружений.

С 24 января по 31 мая НАТО провело масштабные учения Steadfast Defender в непосредственной близости от границ РФ. В них участвовали все 32 государства альянса и все виды его войск. Также на территории Норвегии 3–14 марта состоялись учения Nordic Response, в которых были заняты более 20 тыс. военнослужащих из 14 государств.