Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин выразил соболезнования лидеру Вьетнама в связи со смертью генсека ЦК Компартии
Армия
ВС РФ уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot
Мир
В Молдавии заявили о превращении страны в логистический хаб для военных самолетов
Мир
Депутат Госдумы указал на неготовность Франции к проведению Олимпиады
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ижевске
Происшествия
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км
Мир
Стрелявший в Трампа за час до покушения использовал дрон для разведки
Мир
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Харькове
Мир
Зеленский заявил о планах лично встретиться с Трампом
Политика
Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента Белоруссии
Общество
Экс-замминистра обороны Иванов просил выпустить его из СИЗО
Армия
Над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА
Мир
В Армении мужчина устроил стрельбу в отделении полиции
Мир
В Германии предрекли эскалацию конфликта на Украине из-за резолюции ЕП
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области
Происшествия
В Смоленском районе сбили беспилотник
Мир
Reuters сообщило о неспособности США увеличить производство ракет Patriot в Японии
Мир
Резервный борт Air India с пассажирами прибыл в Сан-Франциско из Красноярска
Сюжет:

Зеленский назвал Трампа президентом США

0
Фото: Global Look Press/Shealah Craighead/White House
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, назвал кандидата на пост главы США Дональда Трампа президентом в сообщении о прошедшей беседе. Пост опубликован 20 июля в Telegram-канале украинского лидера.

Во время телефонного разговора с Трампом Зеленский поздравил кандидата на пост президента США с выдвижением. Кроме того, украинский лидер пожелал удачи в предвыборной кампании.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — говорится в публикации.

Зеленский также сообщил, что Украина всегда будет благодарна США за помощь.

Мини-Вэнс: кандидата в вице-президенты США прозвали «катастрофой для Украины»
Почему Трамп сделал ставку на молодого сенатора из Огайо

Трамп ранее в этот же день назвал беседу с Зеленским «очень хорошей». Он пообещал, что в случае победы на президентских выборах в ноябре принесет «мир во всем мире» и положит конец украинскому конфликту.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024