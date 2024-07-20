Зеленский назвал Трампа президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, назвал кандидата на пост главы США Дональда Трампа президентом в сообщении о прошедшей беседе. Пост опубликован 20 июля в Telegram-канале украинского лидера.

Во время телефонного разговора с Трампом Зеленский поздравил кандидата на пост президента США с выдвижением. Кроме того, украинский лидер пожелал удачи в предвыборной кампании.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — говорится в публикации.

Зеленский также сообщил, что Украина всегда будет благодарна США за помощь.

Трамп ранее в этот же день назвал беседу с Зеленским «очень хорошей». Он пообещал, что в случае победы на президентских выборах в ноябре принесет «мир во всем мире» и положит конец украинскому конфликту.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.