Выросло число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде

Выросло число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде

2024-07-20T13:18:18+03:00

2024-07-20T13:18:18+03:00

2024-07-20T13:18:18+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru