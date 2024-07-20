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На здании в центре Донецка появится увеличенная копия портрета эрмитажного кота

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Фото: ДОНЕЦКОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ
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В центре Донецка появится увеличенная копия рисунка с эрмитажным котом, созданного школьником из Нижегородской области. Сейчас проводится выставка детских работ, посвященная одному из символов Эрмитажа.

«Как я люблю говорить, мы привозим улыбки. В конце концов наши ребята сейчас воюют за то, чтобы дети ходили в музей и рисовали котов. Вот мы этих котов и привозим», — отметила руководитель Московской международной биеннале Юлия Музыкантская.

Сначала рисунки с котами почти два месяца выставлялись в Санкт-Петербурге, а теперь их показывают в республиках Донбасса. Важно, что на детские работы смогут посмотреть не только горожане из Донецка и Луганска, но и российские военные, которые выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.

Всего в конкурсе рисунков эрмитажных котов участвовали более 10 тыс. детей по всей России. В их работах животные, защищающие один из главных музеев РФ, предстают перед зрителем в разных образах, стилях и цветовых гаммах. Порой эти рисунки выглядят довольно необычно.

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Ранее, 27 мая, В главном штабе Государственного Эрмитажа открылась выставка победителей открытого общероссийского конкурса рисунков школьников на тему «Портрет эрмитажного кота», приуроченного ко Дню эрмитажного кота. Жюри выбрало 55 работ из нескольких тысяч заявок. Дети должны были не только нарисовать котов, но и добавить небольшое пояснение идей, которые они вложили в свои работы.

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