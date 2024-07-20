В Калининграде готовятся к фестивалю K!nRock, который стартует 8 августа

В Калининграде готовятся к фестивалю K!nRock, который стартует 8 августа

2024-07-20T10:49:35+03:00

2024-07-20T10:49:35+03:00

2024-07-20T10:49:35+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru