Лукашенко предложил привлечь заключенных к ликвидации последствий урагана

Заключенных в Белоруссии, включая так называемых политзаключенных, необходимо привлечь к уборке последствий урагана, заявил президент страны Александр Лукашенко на селекторном совещании, посвященном ликвидации последствий стихии. Фрагмент видео с главой государства опубликовал 19 июля Telegram-канал «Пул Первого».

«Я уже говорил министру внутренних дел, он подключится, он знает: у нас больше 20 тыс. сидельцев и так называемые политзаключенные. Туда, на просеку. Помогите стране», — сказал Лукашенко, добавив, что к работам нужно привлекать горожан и особенно «этих дармоедов».

Белорусский лидер назвал обрушившийся на республику ураган войной, только без стрельбы. Он раскритиковал работу местных властей в первые дни после стихийного бедствия и призвал их принимать решительные действия.

«Все должны, прежде чем затиктокаться там и чего-то в интернете писнуть, — иди возьми топор, пилу и помоги что-то, а потом критикуй вдоль и поперек», — подчеркнул президент Белоруссии.

Вследствие прохождения грозового фронта и сильного ветра в Белоруссии 13–14 июля в разной степени пострадали 330 населенных пунктов. Из-за непогоды, по оперативным данным, погибли шесть человек. Ветер привел к массовым отключениям электроэнергии, из-за стихии падали деревья, в Минске обрушилась часть стены жилого дома.

Лукашенко отметил 19 июля, что местные власти не проявили адекватной реакции на последствия бури, и назвал их работу отвратительной. Он также поставил задачу изучить состояние линий электропередачи и не просто восстановить электроснабжение, а заменить опоры на новые, где это необходимо.