Операторы беспилотников (БПЛА) Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава Южной группировки войск провели разведку и уничтожили бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства США с личным составом. Об этом 20 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск постоянно ведут разведку противника с помощью квадрокоптеров, корректируя артиллерию и сопровождая штурмовые отряды соединения во время боя, а также уничтожают FPV-дронами личный состав и технику ВСУ», — сообщили в министерстве.

Расчеты беспилотников работают в непосредственной близости к противнику, что позволяет направлять FPV-дроны максимально глубоко в его тыл. В процессе воздушной разведки российские военные заметили на грунтовой дороге бронеавтомобиль ВСУ. Его личный состав собирался выезжать на свои передовые позиции.

По сведениям разведки, это был легкобронированный автомобиль американского производства, противник планировал использовать его для перевозки живой силы и ее ротации на линии боевого соприкосновения. Получив целевые указания, операторы FPV-дронов тульского десантного подразделения уничтожили транспортное средство ВСУ с личным составом.

В Минобороны РФ добавили, что операторы таких беспилотников круглые сутки рискуют жизнью, проводя разведку в непосредственной близости от позиций противника. Российские военные, как отметили в министерстве, с честью выполняют боевые задачи, обнаруживая и уничтожая цели ВСУ.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что после удара FPV-дрона бронетехника полностью сгорела.

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы и боевую технику ВСУ на южнодонецком направлении. Российские артиллеристы способны поражать широкий спектр целей — от укрепленных позиций противника до оружия и техники, изготовленных в западных странах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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