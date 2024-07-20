Прогресс-психолог рассказал о способах противостоять мошенникам

Множество мошеннических схем построены на том, чтобы заставить жертву вложить деньги в схему быстро. Об этом 20 июля заявил прогресс-психолог Анатолий Спирков.

«Чаще всего мошеннические схемы построены на том, что человеку нужно принять решение немедленно — просто отдать деньги, и тогда у него якобы всё получится. Человека эмоционально цепляют быстрые деньги: сделать ставку и заработать в 100 раз больше. Это будоражит: а вдруг выиграешь», — рассказал Спирков радио Sputnik.

Он отметил, что во время принятия быстрых финансовых решений соотношение логики и эмоций у человека примерно один к 24, поэтому торопиться не стоит никогда. Психолог подчеркнул, что нужно немного «остыть» и подождать, а также взвесить все за и против, чтобы сделать выбор.

Специалист отметил, что нужно стараться предвидеть развитие событий на несколько шагов вперед, например понять, насколько законно поступившее предложение. Также нельзя забывать, что, например, инвестиционные инструменты с высокой доходностью сопряжены с большим риском: если обещают прибыль 120% в год, нет никакой гарантии, что их действительно удастся получить.

Спирков обратил внимание, что не стоит давить на близкого человека, который готовится принять неверное решение: нужно предложить ему разобраться в ситуации и рассмотреть ее варианты. Например, можно представить себе наиболее успешное и наихудшее развитие событий, продумать выходы при неудачном исходе. Если начать отговаривать человека сразу, он будет скрывать свои намерения и попадет в проблемную ситуацию, а окружающие его люди узнают об этом, когда будет уже слишком поздно.

Ранее, 15 июля, директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов рассказал, что разоблачить мошенников можно, задавая им множество уточняющих вопросов: злоумышленники обычно не готовы на них отвечать. Важно также не проявлять к собеседнику излишнего доверия, даже если он упоминает какие-либо личные данные или фамилии знакомых: мошенники собирают информацию в соцсетях.