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Прогресс-психолог рассказал о способах противостоять мошенникам

Прогресс-психолог Спирков: не стоит торопиться, вкладывая куда-либо деньги
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Множество мошеннических схем построены на том, чтобы заставить жертву вложить деньги в схему быстро. Об этом 20 июля заявил прогресс-психолог Анатолий Спирков.

«Чаще всего мошеннические схемы построены на том, что человеку нужно принять решение немедленно — просто отдать деньги, и тогда у него якобы всё получится. Человека эмоционально цепляют быстрые деньги: сделать ставку и заработать в 100 раз больше. Это будоражит: а вдруг выиграешь», — рассказал Спирков радио Sputnik.

Он отметил, что во время принятия быстрых финансовых решений соотношение логики и эмоций у человека примерно один к 24, поэтому торопиться не стоит никогда. Психолог подчеркнул, что нужно немного «остыть» и подождать, а также взвесить все за и против, чтобы сделать выбор.

Специалист отметил, что нужно стараться предвидеть развитие событий на несколько шагов вперед, например понять, насколько законно поступившее предложение. Также нельзя забывать, что, например, инвестиционные инструменты с высокой доходностью сопряжены с большим риском: если обещают прибыль 120% в год, нет никакой гарантии, что их действительно удастся получить.

Спирков обратил внимание, что не стоит давить на близкого человека, который готовится принять неверное решение: нужно предложить ему разобраться в ситуации и рассмотреть ее варианты. Например, можно представить себе наиболее успешное и наихудшее развитие событий, продумать выходы при неудачном исходе. Если начать отговаривать человека сразу, он будет скрывать свои намерения и попадет в проблемную ситуацию, а окружающие его люди узнают об этом, когда будет уже слишком поздно.

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Ранее, 15 июля, директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов рассказал, что разоблачить мошенников можно, задавая им множество уточняющих вопросов: злоумышленники обычно не готовы на них отвечать. Важно также не проявлять к собеседнику излишнего доверия, даже если он упоминает какие-либо личные данные или фамилии знакомых: мошенники собирают информацию в соцсетях.

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