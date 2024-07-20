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При обрушении автодорожного моста в Китае погибли 11 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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При обрушении автодорожного моста на северо-западе Китая погибли 11 человек. Об этом 19 июля сообщило агентство Xinhua.

Уточняется, что инцидент произошел около 20:40 (15:40 мск) в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси. Обрушение части автомобильного моста произошло в результате проливных дождей.

«По состоянию на 10:00 (05:00 мск) субботы спасатели обнаружили пять транспортных средств, упавших в реку, 11 человек погибли», — заявили в сообщении.

Позднее телеканал CCTV сообщил, что в результате инцидента пропали без вести 30 человек.

«После обрушения национальная комплексная пожарно-спасательная команда привлекла 736 человек, 76 автомобилей, 18 лодок и 32 беспилотника для проведения спасательных работ. Спасательные работы продолжаются», — добавили на ТВ.

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Ранее, 30 июня, на юге Швейцарии в кантоне Тичино два человека погибли, еще один пропал без вести из-за оползней и наводнений, вызванных сильными дождями и грозами. В регионе обрушился мост, в результате некоторые долины оказались отрезанными. Также часть национальной автомагистрали A9 закрыли после того, как реки вышли из берегов.

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