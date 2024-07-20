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Посольство РФ назвало обвинения США в кибератаках пропагандой

Посольство РФ: обвинения в кибератаках являются частью пропаганды США
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Фото: TASS/SHAWN THEW
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Обвинения в адрес россиян в киберпреступлениях являются частью антироссийской пропаганды США. Об этом 20 июля заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Таким образом в посольстве прокомментировали заявление Госдепартамента США о внесении в санкционный список двух граждан России, которые якобы являются хакерами, действующими в интересах Москвы. В американском ведомстве назвали Россию «тихой гаванью» для киберпреступников, которые якобы осуществляют вредоносную деятельность против США и их союзников.

«Данный выпад является очередным элементом пропагандистской кампании против России. Формирование непроницаемой атмосферы русофобии — один из излюбленных методов Вашингтона», — говорится в заявлении в Telegram-канале посольства.

В российской дипмиссии напомнили, что профильные каналы коммуникаций, которые использовались в том числе для обсуждений информационной безопасности, были свернуты именно по инициативе Вашингтона. В посольстве подчеркнули, что, если США «действительно заинтересованы в равноправном и профессиональном диалоге, они знают, куда необходимо адресовать свои озабоченности».

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Ранее, 8 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в адрес России в кибератаках безосновательными. По словам дипломата, якобы пострадавшие от кибератак страны в очередной раз не воспользовались специальными каналами связи по линии компетентных ведомств. Связано это с тем, что данные государства не заинтересованы в реальном расследовании, добавила представитель МИДа.

6 мая посла России в Чехии вызвали в МИД республики, где ему был заявлен протест в связи с некими кибератаками, которые якобы были зафиксированы на чешской территории. В российском МИДе уточнили, что местные спецслужбы связали их с «подконтрольной ГРУ РФ» хакерской группой АРТ 28. В посольстве РФ отвергли эти обвинения.

3 мая временного поверенного в делах посольства РФ в Германии вызвали в МИД ФРГ в связи с кибератакой на центральный офис Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую якобы совершила Россия в 2023 году. В посольстве это также отвергли и назвали недружественным шагом немецких властей. Позже Германия отозвала своего посла в РФ Александера Ламбсдорфа для консультаций.

В тот же день Госдеп США выступил с заявлением о том, что осуждает серию хакерских атак якобы связанной с РФ группой против ряда европейских стран. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал эти обвинения провокационным вбросом, не имеющим реальных доказательств.

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