Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили скопление живой силы и боевую технику ВСУ

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 20 июля сообщило Минобороны России.

«Сейчас отрабатывали минометный расчет, который работал по нашим позициям, по нашим пацанам. С двух выстрелов поразили минометный расчет. Доложили, что всё замечательно, что всё в цель. С двух выстрелов цель уничтожена», — сказал командир орудия с позывным Струна.

В Минобороны отметили, что артиллеристы группировки войск «Восток» не оставляют шансов противнику. На южнодонецком направлении СВО боевые расчеты гаубиц «Мста-Б» поражают широкий спектр целей — от укрепленных позиций ВСУ до вооружения и техники западного производства. Артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских боевиков в зоне СВО.

На долю расчета Струны выпала равная дуэль с гаубицей М-777 американского производства. И из этого боя российские артиллеристы сумели выйти победителями.

«Нам удалось поразить цель, хотя вражеские снаряды ложились очень близко. Но мы оказались точнее, быстрее и более ловкими. Поэтому нам удалось поразить эту цель», — добавил Струна.

В Минобороны добавили, что никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

Артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника. Бьют по различным целям. Главная задача — снизить оборонительный потенциал ВСУ и уничтожить в том числе долговременные огневые точки противника. Уточняется, что работу всех орудий корректируют беспилотники. После каждого выстрела вносится поправка в установки цели. Учитывают корректировщики и перемену в погодных условиях. Стоит ветру изменить силу порывов либо по направлению, как наводчику нужно вносить уже новые установки.

Подразделения работают как единый слаженный механизм. Для этого постоянно проходит учеба и тренировки на полигонах. Бойцы отрабатывают навыки на полигонах даже во время ротации с передовой. Расчеты все взаимозаменяемы. То есть каждый номер расчета может выполнять любую задачу. За смелось и профессионализм артиллеристы имеют государственные и ведомственные награды, добавили в ведомстве.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что российские силы освободили населенный пункт Юрьевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). За указанный период силы группировки поразили формирования шести бригад и десантно-штурмового соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад теробороны и отразили 38 контратак. Противник потерял до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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